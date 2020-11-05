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Бесконечно мило: жена Влада Ямы умилила нежным поцелуем с сыночком

Автор: Ольвия Агаркова

Лилиана устроила фотосет на берегу Киевского моря

Влад Яма с женой Лилианой и Леоном недавно устроили стильную фотосессию в кубинском стиле, а затем - на берегу Киевского моря. Она сменила несколько образов и нарядов, постепенно делясь с подписчиками в Instagram стильными свежими снимками. На одном из них Лилиана позирует в компании любимого сыночка.

Жена Влада Ямы в оригинальном платье ассиметричного кроя с рукавом на одном плечо и пышной фатиновой юбкой с жемчужным украшением на голове и в массивных сапогах счастливо смеется, пока ее целует сыночек. Мама и мальчик позируют на пляже на фоне водной глади и хвойного леса.

"Ловите кусочек счастья в ленту. Заряжаем на Любовь", – подписала она чарующий нежный снимок с Леоном.

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Жена и сын Влада Ямы очаровали фото у моря (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Подписчики жены хорографа умилялись, глядя на трепетное отношение мамы и сына.

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Напомним, что ранее Влад Яма показал свое детское фото и вызвал ажиотаж среди поклонников – они нашли разительное сходство отца с сыном Леоном и дедушкой, отцом хореографа – Николаем Петровичем.

Кстати, Влад Яма в женском образе позабавил сеть. На время хореограф перевоплотился в Настю Каменских.

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