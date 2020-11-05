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Нескінченно мило: дружина Влада Ями зворушила ніжним поцілунком з синочком

Автор: Ольвія Агаркова

Ліліана влаштувала фотосет на березі Київського моря

Влад Яма з дружиною Ліліаною і Леоном нещодавно влаштували стильну фотосесію в кубинському стилі, а потім - на берегу Київського моря. Вона змінила кілька образів і вбрання, поступово ділячись з підписниками в Instagram стильними свіжими знімками. На одному з них Ліліана позує в компанії коханого синочка.

Дружина Влада Ями в оригінальному платті асиметричного крою з рукавом на одному плече і пишною фатиновою спідницею з перловою прикрасою на голові і в масивних чоботях щасливо сміється, поки її цілує синочок. Мама і хлопчик позують на пляжі на тлі водної гладі і хвойного лісу.

"Ловіть шматочок щастя в стрічку. Заряджаємо на Любов", – підписала вона чарівний ніжний знімок з Леоном.

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Дружина і син Влада Ями зачарували фото біля моря (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Підписники дружини хорографа розчулювалися, дивлячись на трепетне ставлення мами і сина.

  • Яка краса
  • Як же це мило
  • Фото прекрасне, син мамі цілує ручку. Це так мило. Вау, браво фотографу
  • Клас
  • Бомба

Нагадаємо, що раніше Влад Яма показав своє дитяче фото і викликав ажіотаж серед шанувальників – вони знайшли разючу схожість батька з сином Леоном і дідусем, батьком хореографа – Миколою Петровичем.

До речі, Влад Яма в жіночому образі потішив мережу. На час хореограф перевтілився в Настю Каменських.

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Новини України Влад Яма