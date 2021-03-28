Бесподобная! Даша Астафьева в бархатном корсете и трусиках взорвала сеть

Даша позирует на камеру в бархатном лифе, украшенном камнями, подвязке с оригинальными кисточками и черных трусиках в тон всему провокативному наряду. На шее – массивное ожерелье из искуственных жемчужин.

Макияж в пастельнх тонах, естественный с влажным финишем – персиковые тени и покрытые нюдом губы. Волосы звезда эффектно убрала назад.

"Для меня откровение, что многие из вас не знают о том, что я продолжаю петь! Все мы любители ностальгировать о прошлом, о незабываемых впечатлениях и воспоминаниях о том, что нельзя повторить… Но, кто вам сказал, что нельзя пережить новые эмоции?" - задала риторический вопрос звезда.



⠀Даша Астафьева показала горячий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица призналась, что готовит для поклонников "очередную порцию учащенного сердцебиения". А ее почитатели попытались угадать название новой композиции, а также не упустили возможность оценить свежее горячее фото артистки.