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Бесстыжая MАRUV в пикантном белье "взорвала" сеть: разделась бы совсем!

Новина українською → Среда 13 января 2021 13:37
Бесстыжая MАRUV в пикантном белье "взорвала" сеть: разделась бы совсем! MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Lite

MАRUV (Анна Корсун) по примеру своих украинских коллег решила не сидеть в Киеве, а отправится в ОАЭ. Совсем недавно она вместе с мужем Александром и своим творческим коллективом вернулась из Турции, где не только отдыхала, но и выступала. Тогда певица взбудоражила сеть сменой имиджа – она предстала перед поклонниками с белым каре. И пока певица осваивается на курорте решила побаловать поклонников новыми эротическими жаркими кадрами.

В Instagram певица лично демонстрирует откровенный комплект эротического белья под названием Black Devil собственного именного бренда. Наряд черного цвета напоминает ее пикантные БДСМ-костюмы, которые певица так любит показывать на сцене.

Ее подруга Леся Никитюк не устояла перед пикантным нарядом. "Красиво", - оставила комментарий она. Поклонники присоединились к мнению ведущей.

  • Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная
  • Оооо! Роскошное и горячее. Шикарно
  • Да разделась бы уже совсем
  • Секси
  • Обалденная
  • Восхитительно
  • Ой,бесстыжая
  • Вот это секс
  • Вкусно
  • Соблазнительная
  • Очень смело
  • Вот это просто кайф!
  • Огонь малышка

К слову, Анна показала первое откровенное селфи из ОАЭ. Она сфотографировала себя в ванной комнате в одних трусиках и футболке. Певица предстала с длинными черными волнистыми волосами и в берете.

Бесстыжая MАRUV в пикантном белье &quot;взорвала&quot; сеть: разделась бы совсем!

MARUV показала первое фото из ОАЭ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что ранее MАRUV завела сеть горячим выступлением и получила порцию критики.

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