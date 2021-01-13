Бесстыжая MАRUV в пикантном белье "взорвала" сеть: разделась бы совсем!

MАRUV (Анна Корсун) по примеру своих украинских коллег решила не сидеть в Киеве, а отправится в ОАЭ. Совсем недавно она вместе с мужем Александром и своим творческим коллективом вернулась из Турции, где не только отдыхала, но и выступала. Тогда певица взбудоражила сеть сменой имиджа – она предстала перед поклонниками с белым каре. И пока певица осваивается на курорте решила побаловать поклонников новыми эротическими жаркими кадрами.

В Instagram певица лично демонстрирует откровенный комплект эротического белья под названием Black Devil собственного именного бренда. Наряд черного цвета напоминает ее пикантные БДСМ-костюмы, которые певица так любит показывать на сцене.

Ее подруга Леся Никитюк не устояла перед пикантным нарядом. "Красиво", - оставила комментарий она. Поклонники присоединились к мнению ведущей.

Женщина в каждой клеточке тела, огненная и необычная

Оооо! Роскошное и горячее. Шикарно

Да разделась бы уже совсем

Секси

Обалденная

Восхитительно

Ой,бесстыжая

Вот это секс

Вкусно

Соблазнительная

Очень смело

Вот это просто кайф!

Огонь малышка

К слову, Анна показала первое откровенное селфи из ОАЭ. Она сфотографировала себя в ванной комнате в одних трусиках и футболке. Певица предстала с длинными черными волнистыми волосами и в берете.

MARUV показала первое фото из ОАЭ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что ранее MАRUV завела сеть горячим выступлением и получила порцию критики.