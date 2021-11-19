Безграничная любовь: Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сыночка

Звездная мама опубликовала пару кадров с мальчиком на руках. Она сидит в кресле в белых брюках и светлой блузке с нежным цветочным принтом. Катя держит на руках сыночка и не может оторвать от малыша глаз. В кадр попало личико 5-месячного Даниила.

Катя Осадчая умилила фото с маленьким сыночком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - написала взволнованная и счастливая мама.

Поклонники Кати пришли в восторг от трогательных кадров.