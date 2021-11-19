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Безграничная любовь: Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сыночка

Автор: Ольвия Агаркова

Катя Осадчая 3 месяца назад родила третьего сыночка Даниила. Ее муж Юрий Горбунов души не чает в своих мальчиках и готов снова отправить жену в роддом – за дочкой Марийкой. Ведущий отмечет, что отцовство в осознанном возрасте приносит ему огромное удовольствие. С маленьким братиком маме и папе помогает старший сын пары Ваня – мальчик даже сам просит дать ему задание и охотно его выполняет.

По особому поводу Катя решила показать в Instagram лицо младшего сына, чем умилила сеть.

Звездная мама опубликовала пару кадров с мальчиком на руках. Она сидит в кресле в белых брюках и светлой блузке с нежным цветочным принтом. Катя держит на руках сыночка и не может оторвать от малыша глаз. В кадр попало личико 5-месячного Даниила.

Катя Осадчая умилила фото с маленьким сыночком (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - написала взволнованная и счастливая мама.

Поклонники Кати пришли в восторг от трогательных кадров.

  • Дуже ніжні фото! Від них так і віє спокоєм і любов'ю!
  • Яка ніжність і любов у погляді
  • Какие милейшие кадры!
  • Яке миле фото, можна насолоджуватись цілу вічність
  • Какая красота
  • Як це мило. Любов мами безмежна
  • Вы такие милые
  • Катюша, как это здорово иметь трех богатырей
  • Зворушливо

Напомним, что ранее Юрий Горбунов признался, как проводит викенд с любимыми сыновьями.

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Катя Осадчая