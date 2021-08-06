Безумно красивая: Шэрон Стоун восхитила роскошным телом в серебристом купальнике

Шэрон Стоун присоединилась к рядам знаменитостей в купальниках, которые заполонили соцсети. Правда, выбрала снимок из молодости.
Фото Шэрон опубликовала в своем блоге сети Instagram.
На нем звезда предстала в откровенном серебристом купальнике, который благодаря вырезам подчеркнул изгибы ее тела. Актрисе сделали дерзкую прическу со взъерошенными волосами, а также достаточно яркий макияж. Она сидит в воде посреди цветов, загадочно глядя вдаль. "Как я люблю Таити", - сделала она подпись.
Шэрон Стоун в молодости (фото: instagram.com/sharonstone)
"Безумно красивая", "Оглушительная", "Королева", "Вневременная красота", "Вау", "Я влюблен", "Восхитительно фото", "Просто дива", - отреагировали верные фанаты голливудской суперзвезды.
Напомним, в свои 63 года актриса по-прежнему любит публиковать фото в бикини, в чем можно убедиться в ее блоге. Также Шэрон не упускает возможности блистать на светском событии. Недавно она стала настоящей звездой Каннского кинофестиваля.
Также мы писали, что еще одна звезда Каннского кинофестиваля - Белла Хадид - показала откровенные фото в нижнем белье.