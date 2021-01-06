UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Безумно зашло: Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах

Автор: Lite

Украинская певица Алина Гросу недавно пережила развод. Брак продлился несколько месяцев. По признанию Гросу, причиной расставания стала другая женщина.

В одном из интервью она откровенно рассказала, что до сих пор привязана к бывшему мужу Александру Комкову.

Правда, сейчас, кажется, Алину отвлекает от грустным мыслей о бывшем новый мужчина. Гросу проводит зимние каникулы с российским актером Романом Полянским. Пара не скрывается от поклонников - знаменитости сами выставляют в Instagram свои совместные фотографии.

Фолловеры уже успели "поженить" Романа и Алину в секции комментариев, написав, что именно таким они представляли избранника своей любимой певицы - сильным, мужественным и веселым.

Алина пока что никак не прокомментировала свою личную жизнь. Девушка в очередной раз запостила снимки на лыжах, признавшись, что ей такое развлечение "очень зашло" - но пора уже и в Киев, работа не ждет!

"Жаль, что только в последние дни отдыха стала на лыжи. Безумно зашло, но пора возвращаться к работе. Кто уже в 2021 вернулся в рабочий режим?", - спросила Алина у своих фанатов.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина покорила подписчиков луком в ярком-красном платье. В изысканном наряде и с неожиданным для такого аутфита блюдом в руках: певица рассказала о своем любимом зимнем риуале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецАлина Гросу