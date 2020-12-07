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Безупречна: Кейт Миддлтон показала все достоинства фигуры в стильном образе для поездки

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 17:24
Безупречна: Кейт Миддлтон показала все достоинства фигуры в стильном образе для поездки Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Lite

Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили, что отправляются в тур по Великобритании на королевском поезде. Супруги будут совершать остановки в различных точках, чтобы в канун Рождества отдать дань людям и организациям, которые в тяжелый период коронавируса прилагали все усилия для борьбы с ним и восстановления привычного хода жизни.

В период с 6-го по 8-е декабря герцоги планируют посетить учителей, сотрудников домов престарелых, волонтеров… Всех, кто столкнулся с последствиями пандемии и сумел проявить себя, помогая другим. Особое внимание они планируют уделить работникам сферы искусства.

Кейт и принц Уильям отправились в тур (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Для поездки Кейт подобрала стильный и комфортный образ. Герцогиня надела темно-болотное пальто, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры: тонкую талию, длинные ноги и точеные руки. Прямого кроя, но слегка расклешенное книзу, с накладными карманами и воротником-стойкой, оно смотрелось стильно и изысканно. При этом отлично подошло для поездки благодаря неброскому оттенку, длине и теплой ткани.

Дополнили его высокие сапоги на каблуках, крошечная сумочка, а также клетчатый шарф. Из аксессуаров Миддлтон выбрала крупные серьги с жемчугом. Не забыла она и про защитную маску с милым принтом. Завитые и уложенные от лица крупными волнами волосы, а также легкий макияж стали последней каплей безупречного образа Кейт. Принц Уильям надел в поездку темно-синее пальто, синие брюки, а также бордовый шарф, составив жене отличную стильную партию.

Напомним, ранее Кейт порадовала стильным луком для видеоконференции.

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