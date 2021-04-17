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Бикини налезает теперь только на щеки: "поправившаяся" Гросу дала совет худеющим

Автор: Lite

Алина Гросу на карантине не скучает – она снимает забавные ролики для TikTok и снимается в различных программах, а также не забывает о сольном творчестве. Например, вскоре ее можно будет увидеть в кулинарном шоу МастерШеф. А пока артистка решила немного развлечь своих подписчиков и напомнил им о скором наступлении лета, а с ним и извечной женской проблеме – как привести себя в форму к пляжному сезону?

В видео, которое она опубликовала в Instagram, Алина предстала в неожиданном внешнем виде.

Она сделала забавный ролик для TikTok под хит 90-х в исполнении Андрея Губина, но немного модернизировала его, спев о манящей плитке шоколада. Алине пришлось прибегнуть к эффекту в фотоблоге и поправиться на глазах. В конце видео певица показала, как выглядит на самом деле – красивый макияж, выделенные острые скулы и алые губы

"Девочки, ну вы поняли, что осталось всего лишь 45 дней до лета. Короче, если бикини от купальника налезает теперь только на щеки, делаем из него маску и не паримся. На море не факт, что мы поедем, а слезы женщину точно никогда не украсят", - нашла веский аргумент для маленькой женской слабости певица.

Поклонники артистки оценили ее веселый ролик и начали шутить в комментариях под постом.

  • Пухляш
  • Булочка
  • Класс, еще и песня моего детства
  • Вы правда в прекрасной форме!
  • Супер

Напомним, что ранее Алина побаловала забавным роликом, снятым в паре с любимым – российским актером и режиссером Романом Полянским.

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