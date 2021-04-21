В бикини и объятиях любимого: Тина Кунаки покорила стройной фигурой на пляже

24-летняя Тина Кунаки и 53-летний Венсан Кассель обожают проводить время вдвоем. Страсть в паре все так же сильна, как и четыре года назад (такую дату отметят супруги в этом году). Даже на пляже юная модель и ее знаменитый муж не могут сдержаться от проявления чувств.

Тина Кунаки и Венсан Кассель на отдыхе (фото: скрин instagram.com/showbuzzhr)

Тина Кунаки отправилась на прогулку в ярком бикини, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. На голову девушка завязала платок, а на руку – резинку, которой связывала свои роскошные пышные кудри. Ее спутник был одет в плавки с принтом и прихватит с собой бейсболку.

Помимо того что пара купалась в океане и загорала, влюбленные супруги делали селфи, обнимались и устраивали друг другу фотосессии. К слову, свою малышку, дочь Амазони, пара на пляж не взяла.

Напомним, у актера есть две дочери от Моники Беллуччи: 16-летняя Дева и 10-летняя Леони. Как с ними, так и с Беллуччи отец в хороших отношениях. В прошлом году они с Моникой и девочками даже летали на совместный отдых.