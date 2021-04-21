У бікіні і обіймах коханого: Тіна Кунакі підкорила стрункою фігурою на пляжі

24-річна Тіна Кунакі і 53-річний Венсан Кассель обожнюють проводити час удвох. Пристрасть в парі все так само сильна, як і чотири роки тому (таку дату відзначать подружжя в цьому році). Навіть на пляжі юна модель і її знаменитий чоловік не можуть стриматися від прояву почуттів.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель на відпочинку (фото: скрін instagram.com/showbuzzhr)

Тіна Кунакі вирушила на прогулянку в яскравому бікіні, яке підкреслило її витончену фігуру. На голову дівчина зав'язала хустку, а на руку - гумку, якою пов'язувала свої розкішні пишні кучері. Її супутник був одягнений в плавки з принтом і прихопив із собою бейсболку.

Крім того що пара купалася в океані і засмагала, закохане подружжя робило селфі й обнімалося, а ще кохані влаштовували один одному фотосесії. До слова, свою дитину, дочку Амазоні, батьки на пляж не взяли.

Нагадаємо, у актора є дві дочки від Моніки Беллуччі: 16-річна Діва і 10-річна Леоні. Як з ними, так і з Беллуччі батько в хороших відносинах. У минулому році вони з Монікою і дівчатками навіть літали на спільний відпочинок.