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У бікіні і обіймах коханого: Тіна Кунакі підкорила стрункою фігурою на пляжі

Автор: Lite

Тіна Кунакі і Венсан Кассель обожнюють проводити час на пляжах Бразилії. Цього разу парочка вирушила засмагати на свій улюблений, недалеко від їхнього будинку.

І, звичайно ж, стала об'єктом папараці.

24-річна Тіна Кунакі і 53-річний Венсан Кассель обожнюють проводити час удвох. Пристрасть в парі все так само сильна, як і чотири роки тому (таку дату відзначать подружжя в цьому році). Навіть на пляжі юна модель і її знаменитий чоловік не можуть стриматися від прояву почуттів.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель на відпочинку (фото: скрін instagram.com/showbuzzhr)

Тіна Кунакі вирушила на прогулянку в яскравому бікіні, яке підкреслило її витончену фігуру. На голову дівчина зав'язала хустку, а на руку - гумку, якою пов'язувала свої розкішні пишні кучері. Її супутник був одягнений в плавки з принтом і прихопив із собою бейсболку.

Крім того що пара купалася в океані і засмагала, закохане подружжя робило селфі й обнімалося, а ще кохані влаштовували один одному фотосесії. До слова, свою дитину, дочку Амазоні, батьки на пляж не взяли.

Нагадаємо, у актора є дві дочки від Моніки Беллуччі: 16-річна Діва і 10-річна Леоні. Як з ними, так і з Беллуччі батько в хороших відносинах. У минулому році вони з Монікою і дівчатками навіть літали на спільний відпочинок.

Раніше Тіна показала свою фігуру у відвертій сукні.

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