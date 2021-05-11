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Бикини целый день: бывшая девушка Брэда Питта засыпала сеть горячими фото в купальнике

Автор: Lite

Немецкая модель Николь Потуральски, более известная как бывшая девушка Брэда Питта, продолжает покорять сеть.

28-летняя красавица выложила массу новых фото в бикини.

Николь Потуральски со времен расставания с Брэдом Питтом стала настоящим фешн-блогером. Роман сыграл девушке на пользу, вызвав к ее странице живой интерес публики. И девушка с удовольствием этим пользуется. Модель регулярно выкладывает в сеть стильные луки и горячие фото в купальниках в духе всех инста-див.

Николь Потуральски в новом пляжном образе (фото: instagram.com/nico.potur)

Новый пост она посвятила яркому пляжному образу. Николь примерила розовое бикини с крупными цветами и крошечную юбку из такого же материала. Дополнили лук несколько пластиковых колец - тренд среди знаменитостей, а также роскошный браслет и колье.

В сториз девушка опубликовала видео, которое подписала: "Бикини целый день". "Потрясающая", "Абсолютная красота", "Изысканная", "Вау", "Черт, ты прекрасна", "Реальная красота", "Красивая и классная", - в ответ посыпались на девушку комплименты.

Напомним, недавно Николь намекнула, что у нее все еще есть чувства к голливудскому актеру.

А сам Брэд Питт поменял имидж и заметно омолодился.

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