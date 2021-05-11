Бікіні цілий день: колишня дівчина Бреда Пітта засипала мережу гарячими фото в купальнику

Ніколь Потуральскі з часів розставання з Бредом Піттом стала справжнім фешн-блогером. Роман зіграв дівчині на користь, викликавши до її сторінки живий інтерес публіки. І дівчина із задоволенням цим користується. Модель регулярно викладає в мережу стильні луки і гарячі фото в купальниках в дусі всіх інста-дів.

Ніколь Потуральскі в новому пляжному образі (фото: instagram.com/nico.potur)

Новий пост вона присвятила яскравому пляжному образу. Ніколь приміряла рожеве бікіні з великими квітами і крихітну спідницю з такого ж матеріалу. Доповнили лук кілька пластикових кілець - тренд серед знаменитостей, а також розкішний браслет і кольє.

У сторіз дівчина опублікувала відео, яке підписала: "Бікіні цілий день". "Приголомшлива", "Абсолютна Краса", "Вишукана", "Вау", "Чорт, ти прекрасна", "Реальна Краса", "Красива і класна", - посипалися у відповідь на дівчину компліменти.