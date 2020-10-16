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Били головой о бетон: на украинскую модель напали в метро

Автор: Дмитрий Войналович

Настя Леухина после нападения переосмыслила свою жизнь

Анастасия Леухина по прозвищу ХТЗ из третьего сезона "Топ-модели по-украински" - одна из самых скандальных участниц за всю историю модельного шоу. Колкости в свою сторону от нее слышала буквально каждая девушка на проекте, а с некоторыми скандалистка даже затевала драку.

Несмотря на это, зрители проголосовали за то, чтобы увидеть Леухину в "Супер Топ-модели по-украински" на Новом канале.

Сегодня Настя признается: переосмыслила свое поведение и воспользовалась вторым шансом, чтобы доказать, что стала совершенно другим человеком. А подтолкнула ее к этому неприятная ситуация.

"Когда я смотрела на себя в "Топ-модели по-украински", было стыдно, как никогда. У меня было время осознать свое поведение - Вселенная сработала максимально жестко по отношению ко мне. Помимо хейта и угроз в сети у меня были стычки вживую. Однажды я спускалась на эскалаторе в метро и услышала крики девушки: "Как ты могла позволить себе такое поведение?" Потом эта же девушка схватила меня за голову и повалила на пол, начала бить головой о бетон. Ее оттащили с клоком моих волос", - призналась модель.

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Серьезных травм, к счастью, Настя не получила, но взгляды на жизнь пересмотрела.

"Для меня это было резкое озарение - поняла, что что-то делаю в жизни не так, если мне такое прилетает. Не хочу говорить, что изменилась - хочу показать. Никакой дичи, для меня на проекте будет только работа", - пообещала ХТЗ.

Настя Леухина (фото: instagram.com/leostasia)

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