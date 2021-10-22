Билык честно озвучила причину развода и заговорила о новой свадьбе: неожиданная и веселая

"Так в жизни бывает: поживешь с человеком 10 лет, и ты уже другая, и муж другой. Может, поэтому и разводятся люди, что не могут удержать это первое ощущение", – отметила артистка.

Но надежды на счастливую семейную жизнь Ирина не оставляет. Она уверенна – впереди у нее веселая свадьба, которая запомниться на всю жизнь.

Ирина назвала причину развода с Асланом Ахмадовым

"Хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Я хочу неожиданную свадьбу и очень веселую. Я приглашаю всех звезд, всех, кого уважаю и люблю на украинской сцене. Но пока что нет избранника. Когда он появится – я всем скажу", – пообещала Билык.

Самый главный критерий в выборе будущего мужа для звезды, это чтобы тот обладал добрым сердцем.