Білик чесно озвучила причину розлучення і заговорила про нове весілля: несподіване і веселе

"Так в житті буває: поживеш з людиною 10 років, і ти вже інша, і чоловік інший. Може, тому і розлучаються люди, що не можуть утримати це перше відчуття", – зазначила артистка.

Але надії на щасливе сімейне життя Ірина не полишає. Вона впевнена - попереду у неї веселе весілля, яке запам'ятатэться на все життя.

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"Хочу сказати всій Україні, що весілля буде в моєму житті обов'язково. Я хочу несподіване весілля і дуже веселе. Я запрошую всіх зірок, всіх, кого поважаю і люблю на українській сцені. Але поки що немає обранця. Коли він з'явиться - я всім скажу", - пообіцяла Білик.

Найголовніший критерій у виборі майбутнього чоловіка для зірки, це щоб той володів добрим серцем.