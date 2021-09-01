Билык сделала признание о личной жизни и бывших: "устала от нестабильности"

"Если честно, очень устала от нестабильности в отношениях, но уверена, что мое время еще впереди", - отметила оптимистично настроена Ирина.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Она заявила, что сейчас для нее важно быть любимой, а также призналась, что фаталистка и верит в судьбу. "Судьба все равно много решает за человека", - убеждена певица.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина также раскрыла секрет своего цветущего вида: "Работаю над собой, стараюсь хорошо относиться к оуружающим". Билык добавила, что придерживается диет, а в людях терпеть не может жадность.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Также фаны не могл обойти вниманием бывших звезды. В частности, они назвали пару Ирины и Дмирия Коляденко гармоничной и выразили надежду на воссоединение артистов. Билык оставила выбор за мужчиной и обратилась к эксу, тегнув его .

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина высказалась и об отношениях с Юрием Никитиным и показала архивное фото с продюсером. "Общаемся, иногда даже сотрудничаем", - призналась она.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)