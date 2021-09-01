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Билык сделала признание о личной жизни и бывших: "устала от нестабильности"

Автор: Styler

Ирина Билык недавно призналась, что развелась с мужем Асланом Ахмадовым – окончательную точку в их отношениях поставила пандемия коронавируса, когда российский режиссер и фотограф не приезжал навестить жену и сына Табриза. Певица тяжело переживала разрыв, а справиться ей помогали сыновья.

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, украинская поп-дива сделала ряд признаний о себе, личной жизни и бывших – Дмитрии Коляденко и Юрие Никитином.

"Если честно, очень устала от нестабильности в отношениях, но уверена, что мое время еще впереди", - отметила оптимистично настроена Ирина.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Она заявила, что сейчас для нее важно быть любимой, а также призналась, что фаталистка и верит в судьбу. "Судьба все равно много решает за человека", - убеждена певица.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина также раскрыла секрет своего цветущего вида: "Работаю над собой, стараюсь хорошо относиться к оуружающим". Билык добавила, что придерживается диет, а в людях терпеть не может жадность.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Также фаны не могл обойти вниманием бывших звезды. В частности, они назвали пару Ирины и Дмирия Коляденко гармоничной и выразили надежду на воссоединение артистов. Билык оставила выбор за мужчиной и обратилась к эксу, тегнув его .

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина высказалась и об отношениях с Юрием Никитиным и показала архивное фото с продюсером. "Общаемся, иногда даже сотрудничаем", - призналась она.

Скриншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, что ранее Ирина Билык удивила рассказами о своей первой в жизни работе и вспомнила, с какими трудностями на рабочем месте ей довелось столкнуться.

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Ирина Билык