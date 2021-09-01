Білик зробила зізнання про особисте життя та колишніх: "втомилася від нестабільності"

Ірина Білик нещодавно зізналася, що розлучилася з чоловіком Асланом Ахмадовим - остаточну крапку в їх відносинах поставила пандемія коронавируса, коли російський режисер і фотограф не приїжджав провідати дружину і сина Табріза. Співачка важко переживала розрив, а справитися їй допомагали сини.
Відповідаючи на запитання шанувальників в Instagram, українська поп-діва зробила ряд зізнань про себе, особисте життя і колишніх - Дмитра Коляденко і Юрія Нікітіна.
"Якщо чесно, дуже втомилася від нестабільності в стосунках, але впевнена, що мій час ще попереду", - зазначила оптимістічно налаштована Ірина.
Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)
Вона заявила, що зараз для неї важливо бути коханою, а також зізналася, що фаталістка і вірить в долю. "Доля все одно багато вирішує за людину", - переконана співачка.
Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)
Ірина також розкрила секрет свого квітучого вигляду. "Працюю над собою, намагаюся добре ставитися до оточуючих". Білик додала, що дотримується дієт, а в людях ненавидить жадібність.
Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)
Також фани не могл обійти увагою колишніх зірки. Зокрема, вони назвали пару Ірини та Дмирий Коляденко гаромнічной і висловили надію на возз'єднання артистів. Білик залишила вибір за чоловіком і звернулася до екса, тегнув його.
Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)
Ірина висловилася про відносини з Юрієм Нікітіним і показала архівне фото з продюсером. "Спілкуємося, іноді навіть співпрацюємо", - зізналася вона.
Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, що раніше Ірина Білик здивувала розповідями про свою першу в житті роботу і згадала, з якими труднощами на робочому місці їй довелося зіткнутися.