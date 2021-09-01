Білик зробила зізнання про особисте життя та колишніх: "втомилася від нестабільності"

"Якщо чесно, дуже втомилася від нестабільності в стосунках, але впевнена, що мій час ще попереду", - зазначила оптимістічно налаштована Ірина.

Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Вона заявила, що зараз для неї важливо бути коханою, а також зізналася, що фаталістка і вірить в долю. "Доля все одно багато вирішує за людину", - переконана співачка.

Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина також розкрила секрет свого квітучого вигляду. "Працюю над собою, намагаюся добре ставитися до оточуючих". Білик додала, що дотримується дієт, а в людях ненавидить жадібність.

Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Також фани не могл обійти увагою колишніх зірки. Зокрема, вони назвали пару Ірини та Дмирий Коляденко гаромнічной і висловили надію на возз'єднання артистів. Білик залишила вибір за чоловіком і звернулася до екса, тегнув його.

Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина висловилася про відносини з Юрієм Нікітіним і показала архівне фото з продюсером. "Спілкуємося, іноді навіть співпрацюємо", - зізналася вона.

Скріншот фото ( instagram.com/bilyk_iryna)