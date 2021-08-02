И снова близнецы: 60-летний Джордж Клуни и его жена ждут пополнения в семье

По словам источника, Джордж и Амаль вновь ждут близнецов. Сейчас, по слухам, женщина на первом триместре беременности. И вскоре она уже попросту не сможет скрывать это от мира. Также он добавил, что как Клуни, так и его супруга, невероятно рады данному факту. К слову, 4-летние близняшки Элла и Александр - не менее. Сами знаменитости не комментируют данную информацию.

Пара очень хотела еще детей (фото: Getty Images)

"Это то, чего они давно хотели, но из-за возраста Амаль не было никакой гарантии, что она забеременеет. Это очень волнующая новость. Раньше Джордж говорил, что хочет еще много детей, поэтому родить сразу двоих было бы для них просто идеально", - рассказал все тот же источник.

Напомним, знаменитый голливудский актер и юрист сыграли свадьбу еще в 2014-м. Спустя несколько лет - в 2017-м - на свет появились их дети Элла и Александр. Примечательно, что до встречи с Амаль Джордж даже не думал о браке и детях. Теперь же превратился в настоящего семьянина.