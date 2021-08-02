І знову близнюки: 60-річний Джордж Клуні і його дружина чекають поповнення в родині

Днями західні таблоїди облетіла новина, що 60-річний актор Джордж Клуні і його дружина Амаль, якій в лютому виповнилося 43, знову чекають дитину. А вірніше - відразу двох.
Як запевняє інсайдер, пара сама повідомила дану новину під час вечері з близькими друзями.
За словами джерела, Джордж і Амаль знову чекають близнюків. Зараз, за чутками, жінка на першому триместрі вагітності. І незабаром вона вже просто не зможе приховувати це від світу. Також він додав, що як Клуні, так і його дружина, неймовірно раді даному факту. До слова, 4-річні близнюки Елла і Олександр - не менше. Самі знаменитості не коментують дану інформацію.
"Це те, чого вони давно хотіли, але через вік Амаль не було ніякої гарантії, що вона завагітніє. Це дуже хвилююча новина. Раніше Джордж говорив, що хоче ще багато дітей, тому народити відразу двох було б для них просто ідеально", - розповіло все те ж джерело.
Нагадаємо, знаменитий голлівудський актор і юрист зіграли весілля ще в 2014-му. Через кілька років - в 2017-му - на світ з'явилися їхні діти Елла і Олександр. Примітно, що до зустрічі з Амаль Джордж навіть не думав про шлюб і дітей. Тепер же перетворився на справжнього сім'янина.
Раніше ми писали про зворушливі сімейні традиції, які обожнюють Джордж і Амаль.