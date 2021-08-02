І знову близнюки: 60-річний Джордж Клуні і його дружина чекають поповнення в родині

За словами джерела, Джордж і Амаль знову чекають близнюків. Зараз, за чутками, жінка на першому триместрі вагітності. І незабаром вона вже просто не зможе приховувати це від світу. Також він додав, що як Клуні, так і його дружина, неймовірно раді даному факту. До слова, 4-річні близнюки Елла і Олександр - не менше. Самі знаменитості не коментують дану інформацію.

Пара дуже хотіла ще дітей (фото: Getty Images)

"Це те, чого вони давно хотіли, але через вік Амаль не було ніякої гарантії, що вона завагітніє. Це дуже хвилююча новина. Раніше Джордж говорив, що хоче ще багато дітей, тому народити відразу двох було б для них просто ідеально", - розповіло все те ж джерело.

Нагадаємо, знаменитий голлівудський актор і юрист зіграли весілля ще в 2014-му. Через кілька років - в 2017-му - на світ з'явилися їхні діти Елла і Олександр. Примітно, що до зустрічі з Амаль Джордж навіть не думав про шлюб і дітей. Тепер же перетворився на справжнього сім'янина.