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В боди с вырезами и прозрачных колготках: Светлана Лобода восхитила фанатов откровенными фото

Новина українською → Воскресенье 29 ноября 2020 11:37
В боди с вырезами и прозрачных колготках: Светлана Лобода восхитила фанатов откровенными фото Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода в новом чувственном образе

Светлана Лобода не афиширует личную жизнь. Например, поклонники не знают, занято ли сердце певицы. А еще им остается только предполагать, от кого у Светланы младшая дочь Тильда. Уже несколько лет все склоняются к мнению, что малышка - дочь знаменитого эпатажного исполнителя из Германии - Тилля Линдеманна. Правда, недавно сам Тилль высказался об алчности славянских женщин, заявив, что пока что свадьбу на одной из них не планирует.

На этот раз певица показала ауттейки из нового видео. Певица полулежит в пикантной позе на стильном кресле. На ней боди с вырезами и полупрозрачные колготки, Светлана пикантно закинула перекинула волосы на лицо.

"А теперь маленькая пауза перед большим взрывом. Двое суток снимали новый видеоклип. И мне кажется, я знаю чего вы хотите. Какой видеть меня дальше...
так какой же? Какую Lo вы любите?", - написала Лобода.

В боди с вырезами и прозрачных колготках: Светлана Лобода восхитила фанатов откровенными фотоСветлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, что недавно Светлана порадовала фанатов снимками в бикини. На фото, которые запостила певица, она стоит в микробикини черного цвета и черной шляпе, образ дополняют украшения-бусы и черные очки на поллица.

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