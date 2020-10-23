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Просто огонь: полуголая Лобода в черном бикини восхитила сеть идеальной фигурой

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 12:31
Просто огонь: полуголая Лобода в черном бикини восхитила сеть идеальной фигурой Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода в октябре отпраздновала свой день рождения, популярная украинская певица решила отметить романтической фотосессией, которую она устроила в ванной. А теперь Светлана, похоже, вернулась в лето: в своем микроблоге артистка продемонстрировала жаркие фото с пляжа в одном купальнике.

Просто огонь: полуголая Лобода в черном бикини восхитила сеть идеальной фигуройПросто огонь: полуголая Лобода в черном бикини восхитила сеть идеальной фигуройЛобода показала идеальную фигуру (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

На снимках, которые запостила певица, она стоит в микробикини черного цвета и черной шляпе, образ дополняют украшения-бусы и черные очки на поллица. Одно фото - цветное, другое - черно-белое.

"Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы?", - написала певица, устроив опрос между своими поклонниками, которые больше были восхищены идеальными формами своей любимой артистки.

"Шикарнейшая фигура", "Своим образом Вы затмили Солнце", "Просто огонь", - не сдерживали эмоций фолловеры, жалуясь между делом на пробки и холод.

Напомним, что Лобода на свой день рождения восхитила сеть стройными ногами в нежно-розовом платье с черным лифом с высоким разрезом.

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