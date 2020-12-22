ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Богиня из 30-х: Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджа

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 21:33
Богиня из 30-х: Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджа Лилия Ребрик вновь очаровала поклонников (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик снова поразила поклонников новым невероятным образом.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фото, на которых ее просто невозможно узнать.

На єтот раз ведущая программы "Ранок з Україною" примерила наряды в стиле 1930-х годов. С помощью коротких игривых кудрей, тонких бровей и красных уст она создала очень элегантный и загадочный образ из прошлого века. Роскошное платье с блестками открывает декольте ведущей и обнажает стройные ножки.

Дополняют наряд деликатные перчатки, атласные туфли, бусы и серьги из жемчуга и веер.

"Немного шика из 30-х. Везет мне работать с настоящими феями красоты, которые оденут тебя с иголочки, нарисуют, а ты ходи и чувствуй себя богиней с другого века. Смотришь потом на фото: "Как будто ты и не ты..." Но это, пожалуй, и есть изюминка нашей профессии – быть разной и при этом оставаться собой. Но "ровно в полночь карета превратится в тыкву", и не представляете, какая радость затем влезть в любимые кроссовки и спортивный стиль – и шагом марш", – написала Лилия.

Богиня из 30-х: Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджаБогиня из 30-х: Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджаБогиня из 30-х: Лилия Ребрик поразила кардинальной сменой имиджа

Лилия Ребрик очаровала поклонников фантастическим образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик также поинтересовалась у подписчиков, понравился ли им этот образ. Те же оставили сотни восторженных комментариев и отметили, что в любом наряде телезвезда выглядит потрясающе.

  • Бомба-ракета
  • Лиля, вы невероятна в любом образе
  • Очень красиво! Вы в таком образе очень похожи на известную голивудскую кинозвезду Кэрол Ломбард! Супер
  • Лилия, спасибо за воплощение образа! Вы прекрасны!
  • Суперові фото! Дуже стильно, взагалі на себе не схожа. Краса!
  • Лилечка, а у тебя получилось. Очень большое сходство с Марлен Дитрих . Визажист очень сумел передать дух 30-х. Фотограф тоже!
  • Шишукано і сексуально, деколи просто необхідно так класно виглядати! Перероджуєшся
  • Лиля, я вас не узнала! Если бы не улыбка на следующем фото, то так бы и сомневалась. Очень красиво
  • Шикарна жінка, королева!
  • Напевно, неможна вибирати собі кумира, та ви, Лілія, чарівна жінка, яка працює. Дякую за позитив в ранкових шоу!
  • Очень жаль, что у нас не снимают фильмов в таком стиле с такой шикарной женщиной

Смотрите также кадры из трогательной праздничной семейной фотосессии Лилии Ребрик с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Ребрик
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Около 9 тысяч случаев COVID в день: прогноз НАН на следующие две недели
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Около 9 тысяч случаев COVID в день: прогноз НАН на следующие две недели