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Богиня! Маша Ефросинина похвасталась роскошной фигурой в белье

Автор: Марина Настевич

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников новыми горячими фото - она устроила пикантную фотосессию в нижнем белье и засветила стройные формы.

Откровенные кадры звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

42-летняя Ефросинина примерила несколько комплектов белья разного цвета и соблазнительно позировала на камеру, восхищая роскошной фигурой. Волосы Маша оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

Маша Ефросинина покорила шикарной фигурой в нижнем белье (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Теледива призналась, что наконец-то нашла удобное белье.

"Я все знаю про борозды от шлеек бюстгальтера на плечах…Про то, как чашка DD идет только в обхвате 95 и не меньше… Знаю, как зудит кожа на груди от синтетики… и как впиваются в железы косточки от чашек…Знаю не понаслышке!
Вернее, знала, но стала быстро забывать - белье нового поколения из дышащей мембраны ежедневно стирает этот ужас из моей памяти", - поделилась ведущая.

Подписчики Маши не смогли удержаться и искупали ее в комплиментах, восхищаясь точеными формами артистки. Среди них были и украинские знаменитости.

"Маша, ну какая красота!" - пишет Ирина Горовая.

"Ну Машшш. Ну Машшшшш… ну МааааАш", - все, что смогла выдать Даша Астафьева.

"Богиня! И я бы приобрела такое бельишко!" - отметила Ольга Сумская.

  • Это незаконно быть такой секси
  • Маша, Вы очаровательная! Спасибо Вам за вдохновение!
  • Какая красивая
  • Машка красотка
  • Восхитительна
  • Мария, Вы шикарная!
  • Какая красивая Маша
  • Огонь
  • Очень красивая фигурка. Мария, вы пример для подражания
  • Маша, какая же Вы невероятная! Какая красивая. А фигура!
  • Маша, ви неймовірна. Захоплююсь і надихаюсь
  • Маша, Вы прекрасны

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и заявила о победе над комплексами.

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Маша Ефросининаведущая