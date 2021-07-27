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Богиня! Маша Єфросиніна похвалилася розкішною фігурою в білизні

Автор: Марина Настевич

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна порадувала шанувальників новими гарячими фото - вона влаштувала пікантну фотосесію в нижній білизні і засвітила стрункі форми.

Відверті кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

42-річна Єфросиніна приміряла кілька комплектів білизни різного кольору і спокусливо позувала на камеру, захоплюючи розкішною фігурою. Волосся Маша залишила розпущеним, а також зробила легкий макіяж.

Маша Єфросиніна підкорила шикарною фігурою в нижній білизні (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Теледива зізналася, що нарешті знайшла зручну білизну.

"Я все знаю про борозни від шлеек бюстгальтера на плечах...Про те, як чашка DD йде тільки в обхваті 95 і не менше ... Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики... і як впиваються в залози кісточки від чашок...Знаю не з чуток!
Вірніше, знала, але стала швидко забувати - білизна нового покоління з дихаючої мембрани щодня стирає цей жах з моєї пам'яті", - поділилася ведуча.

Підписники Маші не змогли втриматися і викупали її в компліментах, захоплюючись точеними формами артистки. Серед них були й українські знаменитості.

"Маша, ну яка краса!"- пише Ірина Горова.

"Ну Машшш. Ну Машшшшш ... ну МааааАш", - все, що змогла видати Даша Астаф'єва.

"Богиня! І я б придбала таку білизну!"- зазначила Ольга Сумська.

  • Це незаконно бути такою сексі
  • Маша, ви чарівна! Дякую вам за натхнення!
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  • Марія, ви шикарна!
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  • Вогонь
  • Дуже красива фігурка. Марія, Ви приклад для наслідування
  • Маша, яка ж ви неймовірна! Яка красива. А фігура!
  • Маша, ві неймовірна. Захоплююсь і надихаюсь
  • Маша, ви прекрасні

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше знялася в нижній білизні і заявила про перемогу над комплексами.

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Маша Єфросинінаведущая