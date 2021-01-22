Богиня: Наталья Могилевская восхитила фанатов соблазнительным снимком и открыла секрет похудения

Наталья Могилевская в последнее время радует поклонников активностью в своем микроблоге: она демонстрирует свои изысканные, иногда даже соблазнительные фото и дает полезные советы или делится вдохновляющими цитатами.

Фанаты всегда рады услышать советы от своей любимицы. Например, в топ-3 вопроса, которые ей задают в личных сообщениях, по признанию звезды, вошел один: как Наталье удается оставаться такой стройной и подтянутой.

Наталья запостила снимок в соблазнительном белом платье-ночной рубашке и призналась, что свой путь к отличной форме стоит начать с моно дня.

"Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много. Но я не могу рекомендовать мясо, поскольку не ем его. Да и рыбу тоже крайне редко. Можно день на кефире. А после него переходить постепенно на выбранную форму здорового питания и легких тренировок. Все должно быть постепенно и в кайф. 15 мин в день для начала с головой!", - поделилась Наталья.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Фанаты назвали певицу богиней красоты и поделились также своими рецептами и способами похудения, чтобы каждое слово в посте и в комментариях было полезным читателям.

Напомним, Наталья Могилевская публично призналась в любви Ирине и выставила их совместное фото.