Больная COVID-19 Каминская жестко ответила на обвинения в сети: "попробуйте использовать мозги"

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская около недели назад подхватила коронавирус - звезда сообщила о болезни 26 октября. Артистка рассказывала в сети о своем состоянии, а также призналась, что не сидит безвылазно дома и иногда выходит с детьми погулять на площадку. После чего получила множество обвинений в безответственности и распространении заразы.
На своей странице в Instagram певица решила объясниться и весьма резко ответила всем критикам.
Слава опубликовала яркое фото со съемок ТВ-шоу, на котором она запечатлена сидящей на ступеньках в зеленом платье с бахромой, прозрачных босоножках на каблуке и звездой на голове.
Слава Каминская отреагировала на критику в сети из-за прогулок, будучи больной коронавирусом (фото: instagram.com/babaslavka)
Она пожаловалась на волну критики в сети и высказала свое мнение об этом. По словам артистки, она сразу же сообщила о своем заболевании, а прогулки совершала по рекомендации врачей.
"Меня не перестаёт удивлять наш народ, который, не изучив предмета, начинает давать экспертные оценки, уровню которых могли бы позавидовать величайшие светила современной медицины. К чему я это все пишу. Я, как ответственный человек, открыто сообщила в своих соц сетях о заболевании. Следуя рекомендациям лечащих врачей, пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК, в котором проживаю. В результате чего мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей. Вы серьезно?" - написала возмущенная Каминская.
Далее Слава посоветовала хейтерам думать головой и пожелала всем не болеть.
"Прежде чем высказывать свои недоумозаключения на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумать о том, что своим поведением вы отбиваете у нормальных, социально-ответственных людей всяческое желание честно информировать окружающих о своём заболевании. Тем самым провоцируя дальнейшее распространение вируса. Есть над чем задуматься. Не болейте и берегите себя!" - подытожила исполнительница.
Мнения фолловеров разделились - некоторые поддержали певицу и отметили, что гулять во время болезни полезно, другие же считают, что нужно хотя бы 2 недели посидеть дома, чтобы никого не заразить.
Отметим, что Каминская не была вакцинирована.
Напомним, ранее Слава Каминская показала семейную идиллию глазами экс-мужа Эдгара, который провел выходные с ней и детьми.