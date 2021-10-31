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Больная COVID-19 Каминская жестко ответила на обвинения в сети: "попробуйте использовать мозги"

Автор: Марина Настевич

Бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская около недели назад подхватила коронавирус - звезда сообщила о болезни 26 октября. Артистка рассказывала в сети о своем состоянии, а также призналась, что не сидит безвылазно дома и иногда выходит с детьми погулять на площадку. После чего получила множество обвинений в безответственности и распространении заразы.

На своей странице в Instagram певица решила объясниться и весьма резко ответила всем критикам.

Слава опубликовала яркое фото со съемок ТВ-шоу, на котором она запечатлена сидящей на ступеньках в зеленом платье с бахромой, прозрачных босоножках на каблуке и звездой на голове.

Слава Каминская отреагировала на критику в сети из-за прогулок, будучи больной коронавирусом (фото: instagram.com/babaslavka)

Она пожаловалась на волну критики в сети и высказала свое мнение об этом. По словам артистки, она сразу же сообщила о своем заболевании, а прогулки совершала по рекомендации врачей.

"Меня не перестаёт удивлять наш народ, который, не изучив предмета, начинает давать экспертные оценки, уровню которых могли бы позавидовать величайшие светила современной медицины. К чему я это все пишу. Я, как ответственный человек, открыто сообщила в своих соц сетях о заболевании. Следуя рекомендациям лечащих врачей, пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК, в котором проживаю. В результате чего мне прилетели обвинения в том, что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей. Вы серьезно?" - написала возмущенная Каминская.

Далее Слава посоветовала хейтерам думать головой и пожелала всем не болеть.

"Прежде чем высказывать свои недоумозаключения на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумать о том, что своим поведением вы отбиваете у нормальных, социально-ответственных людей всяческое желание честно информировать окружающих о своём заболевании. Тем самым провоцируя дальнейшее распространение вируса. Есть над чем задуматься. Не болейте и берегите себя!" - подытожила исполнительница.

Мнения фолловеров разделились - некоторые поддержали певицу и отметили, что гулять во время болезни полезно, другие же считают, что нужно хотя бы 2 недели посидеть дома, чтобы никого не заразить.

  • Слава, одно дело гулять на свежем воздухе, а другое привести детей, которые с Вами в тесном контакте, на детскую площадку
  • Дело ещё в том, что мне врач сказал, что я вообще не имею права выходить из дома. Т.к.штраф 17000 за то,что с короной вышел из дома. И так они всем пациентам говорят
  • Те, кто так кричат, скорее всего лазят больные и без средств защиты. А прогулки на свежем воздухе нужны
  • Слава, выздоравливайте! И берегите нервы
  • Конечно прогулки нужны, но не на детской площадке, не по городу, а в лесу, парке, подальше от детей! Нужно иметь элементарную совесть, для вас это просто вирус в легкой форме, но для кого то он может стать фатальным…
  • Слава, вы крутая!!! Выздоравливайте, вы большая умничка что всегда говорите то что думаете

Отметим, что Каминская не была вакцинирована.

Напомним, ранее Слава Каминская показала семейную идиллию глазами экс-мужа Эдгара, который провел выходные с ней и детьми.

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Слава Каминская