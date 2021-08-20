Больше действовать и рисковать: Холостячка Злата Огневич рассказала, как достичь успеха

Злата Огневич умна, красива, талантлива, целеустремленная и живет в гармонии с собой. Она не боится рисковать и следовать зову сердца.

Злата Огневич поделилась правилами жизни (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Жить в балансе Холостячке помогают следующие установки:

• Снимать градус ответственности.

• Больше действовать, чем мечтать.

• Не преувеличивать значение событий (читать: "не париться по каждому поводу").

• Перестать кормить детские страхи.

• Изменить слово "должен" на "я хочу".

• Переверни страницу, пришло время новой главы.

• Все, что вокруг, принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг.

• Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов.

• Чаще улыбаться. И своему отражению тоже.