UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Больше действовать и рисковать: Холостячка Злата Огневич рассказала, как достичь успеха

Автор: RBC.UA

Этой осенью на телеканале СТБ состоится романтическая премьера - 2 сезон реалити "Холостячка", главной героиней которого стала певица Злата Огневич. Холостячке важно, чтобы рядом с ней был партнер, который поддержит ее стремления, амбиции и активный способ жизни.

Предлагаем познакомиться с личными установками Холостячки, о которых она рассказала в социальной сети.

Злата Огневич умна, красива, талантлива, целеустремленная и живет в гармонии с собой. Она не боится рисковать и следовать зову сердца.

Злата Огневич поделилась правилами жизни (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Жить в балансе Холостячке помогают следующие установки:

• Снимать градус ответственности.

• Больше действовать, чем мечтать.

• Не преувеличивать значение событий (читать: "не париться по каждому поводу").

• Перестать кормить детские страхи.

• Изменить слово "должен" на "я хочу".

• Переверни страницу, пришло время новой главы.

• Все, что вокруг, принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг.

• Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов.

• Чаще улыбаться. И своему отражению тоже.

Напомним, ранее Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке".

Также недавно всплыло имя первого участника "Холостячки 2".

Читайте LITE в Google News
Злата ОгневичХолостячкаШоу-бизнес