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Більше діяти і ризикувати: Холостячка Злата Огневич розповіла, як досягти успіху

Автор: RBC.UA

Цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться романтична прем'єра - 2 сезон реаліті "Холостячка", головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич. Холостячці важливо, щоб поруч з нею був партнер, який підтримає її прагнення, амбіції і активний спосіб життя.

Пропонуємо познайомитися з особистими установками Холостячки, про які вона розповіла в соціальній мережі.

Злата Огневич розумна, красива, талановита, цілеспрямована і живе в гармонії з собою. Вона не боїться ризикувати і слідувати покликом серця.

Злата Огневич поділилася правилами життя (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Жити в балансі Холостячці допомагають наступні установки:

* Знімати градус відповідальності.

* Більше діяти, ніж мріяти.

* Не перебільшувати значення подій (читати: "не паритися з кожного приводу").

* Перестати годувати дитячі страхи.

* Змінити слово "повинен"на" я хочу".

* Переверни сторінку, прийшов час нової глави.

* Все, що навколо, належить мені, а я належу тому, що навколо.

* Вести щоденник емоцій, думок, інсайтів.

* Частіше посміхатися. І своєму відображенню теж.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич приміряла яскраві образи і розговорилася про участь в "Холостячці".

Також недавно спливло ім'я першого учасника "Холостячки 2".

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Злата ОгнєвічХолостячкаШоу-бізнес