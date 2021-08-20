Більше діяти і ризикувати: Холостячка Злата Огневич розповіла, як досягти успіху

Цієї осені на телеканалі СТБ відбудеться романтична прем'єра - 2 сезон реаліті "Холостячка", головною героїнею якого стала співачка Злата Огневич. Холостячці важливо, щоб поруч з нею був партнер, який підтримає її прагнення, амбіції і активний спосіб життя.
Пропонуємо познайомитися з особистими установками Холостячки, про які вона розповіла в соціальній мережі.
Злата Огневич розумна, красива, талановита, цілеспрямована і живе в гармонії з собою. Вона не боїться ризикувати і слідувати покликом серця.
Стало відомо ім'я нового претендента на серце Холостячки 2: заради нового кохання зважився на розлучення
Жити в балансі Холостячці допомагають наступні установки:
* Знімати градус відповідальності.
* Більше діяти, ніж мріяти.
* Не перебільшувати значення подій (читати: "не паритися з кожного приводу").
* Перестати годувати дитячі страхи.
* Змінити слово "повинен"на" я хочу".
* Переверни сторінку, прийшов час нової глави.
* Все, що навколо, належить мені, а я належу тому, що навколо.
* Вести щоденник емоцій, думок, інсайтів.
* Частіше посміхатися. І своєму відображенню теж.
Нагадаємо, раніше Злата Огневич приміряла яскраві образи і розговорилася про участь в "Холостячці".
Також недавно спливло ім'я першого учасника "Холостячки 2".