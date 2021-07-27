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Больше красок: Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом

Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно хвастается новыми стильными образами, которые демонстрирует в утренних эфирах. При этом она любит яркие краски, особенно в теплое время года - вот и свежий лук артистки получился очень сочным и насыщенным.

Фотографиями в эффектном наряде Лилия поделилась в Instagram.

На снимках теледива запечатлена в зуженных брюках малинового цвета, которые она дополнила удлиненной голубой рубашкой с малиновыми экзотическими цветами и широким ремнем такого же оттенка.

Стильный лук завершают бирюзовые туфли-лодочки, красиво уложенные локоны и макияж с акцентом на глазах.

Из аксессуаров Лилия выбрала бордовые сережки-висюльки.

Лилия Ребрик покорила сеть ярким летним нарядом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Настрій - вівторок. Ефірний тиждень в розпалі. Робота кипить. Почуваюся добре, чого і вам бажаю!" - подписала фото ведущая.

Яркий образ Ребрик пришелся по вкусу ее подписчикам и они оставили много приятных комментариев.

  • Як гарно виглядаєте!
  • Красотуля
  • Комплект супер
  • Ви - чарівна!
  • Боже, как это красиво и стильно
  • Вигляд на всі сто!
  • Які чудові кольори… красуня
  • Ви така квітуча та соковита! Справжня та щира!!!
  • Такая красивая! Супер!!!
  • Дуже нагадує стиль 90х. Круто
  • Какая красивая девушка!!!! Не перестаю восхищаться!!!
  • Чарівна та загадкова!
  • Боже Лилечка, такое красивое сочетание цветов. Вижу, все с ногой хорошо, так скажем "возвращение каблуков" и вам хорошего дня
  • Наша куколка, красуня наша

Напомним, ранее Лилия Ребрик в одном халате призналась, как "экстремально" тренирует свое терпение.

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Лилия Ребрикобразведущая