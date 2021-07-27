Больше красок: Лилия Ребрик заворожила сочным летним образом

Украинская телеведущая Лилия Ребрик регулярно хвастается новыми стильными образами, которые демонстрирует в утренних эфирах. При этом она любит яркие краски, особенно в теплое время года - вот и свежий лук артистки получился очень сочным и насыщенным.
Фотографиями в эффектном наряде Лилия поделилась в Instagram.
На снимках теледива запечатлена в зуженных брюках малинового цвета, которые она дополнила удлиненной голубой рубашкой с малиновыми экзотическими цветами и широким ремнем такого же оттенка.
Стильный лук завершают бирюзовые туфли-лодочки, красиво уложенные локоны и макияж с акцентом на глазах.
Из аксессуаров Лилия выбрала бордовые сережки-висюльки.
Лилия Ребрик покорила сеть ярким летним нарядом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Настрій - вівторок. Ефірний тиждень в розпалі. Робота кипить. Почуваюся добре, чого і вам бажаю!" - подписала фото ведущая.
Яркий образ Ребрик пришелся по вкусу ее подписчикам и они оставили много приятных комментариев.
Напомним, ранее Лилия Ребрик в одном халате призналась, как "экстремально" тренирует свое терпение.