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Більше фарб: Лілія Ребрик заворожила соковитим літнім образом

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Лілія Ребрик регулярно хвалиться новими стильними образами, які демонструє в ранкових ефірах. При цьому вона любить яскраві фарби, особливо в теплу пору року - ось і свіжий лук артистки вийшов дуже соковитим і насиченим.

Фотографіями в ефектному вбранні Лілія поділилася в Instagram.

На знімках теледіва відображена в звужених брюках малинового кольору, які вона доповнила подовженою блакитною сорочкою з малиновими екзотичними квітами і широким ременем такого ж відтінку.

Стильний лук завершують бірюзові туфлі-човники, красиво укладені локони і макіяж з акцентом на очах.

З аксесуарів Лілія вибрала бордові сережки-висюльки.

Лілія Ребрик підкорила мережу яскравим літнім вбранням (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Настрій - вівторок. Ефірний тиждень в розпалі. Робота кипить. Почуваюся добре, чого і вам бажаю!" - підписала фото ведуча.

Яскравий образ Ребрик припав до смаку її підписникам і вони залишили багато приємних коментарів.

  • Як гарно виглядаєте!
  • Красотуля
  • Комплект супер
  • Ви - чарівна!
  • Боже, як це красиво і стильно
  • Вигляд на всі сто!
  • Які чудові кольори, красуня
  • Ви така квітуча та соковита! Справжня та щира!!!
  • Така красива! Супер!!!
  • Дуже нагадує стиль 90х. Круто
  • Яка гарна дівчина!!!! Не перестаю захоплюватися!!!
  • Чарівна та загадкова!
  • Боже Лілечка, таке гарне поєднання кольорів. Бачу, все з ногою добре, так скажемо "повернення підборів" і вам гарного дня
  • Наша лялечка, красуня наша

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в одному халаті зізналася, як "екстремально" тренує своє терпіння.

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Лілія Ребрикобразведущая