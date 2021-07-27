Більше фарб: Лілія Ребрик заворожила соковитим літнім образом

Українська телеведуча Лілія Ребрик регулярно хвалиться новими стильними образами, які демонструє в ранкових ефірах. При цьому вона любить яскраві фарби, особливо в теплу пору року - ось і свіжий лук артистки вийшов дуже соковитим і насиченим.
Фотографіями в ефектному вбранні Лілія поділилася в Instagram.
На знімках теледіва відображена в звужених брюках малинового кольору, які вона доповнила подовженою блакитною сорочкою з малиновими екзотичними квітами і широким ременем такого ж відтінку.
Стильний лук завершують бірюзові туфлі-човники, красиво укладені локони і макіяж з акцентом на очах.
З аксесуарів Лілія вибрала бордові сережки-висюльки.
Лілія Ребрик підкорила мережу яскравим літнім вбранням (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Настрій - вівторок. Ефірний тиждень в розпалі. Робота кипить. Почуваюся добре, чого і вам бажаю!" - підписала фото ведуча.
Яскравий образ Ребрик припав до смаку її підписникам і вони залишили багато приємних коментарів.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик в одному халаті зізналася, як "екстремально" тренує своє терпіння.