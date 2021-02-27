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Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения

Новина українською → Суббота 27 февраля 2021 15:59
Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения Слава Каминская (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Украинская певица Слава Каминская поздравила своего бывшего мужа Эдгара Каминского с днем рождения очень оригинальным способом: она пожелала ему... побольше маленьких грудей.

Свое поздравление вместе с фото Эдгара Слава запостила в своем Instagram.

"Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения.
Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое чудесное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькие груди", - пожелала Каминская.

Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения

Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения

Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Поклонники присоединились под фото к пожеланиям, а также оценили оригинальный, но уже привычный для них, юмор Славы.

  • Здоровья, мира, благополучия, добра и любви вашему имениннику. Поздравлением улыбнули, супер
  • Поздравление супер!
  • Поздравление - огонь! Обожаю ваше чувство юмора

Напомним, Слава Каминская призналась, что скоро вынуждена будет сменить ПМЖ: работы становится все больше.

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