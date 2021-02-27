Больше маленьких грудей: Слава Каминская оригинально поздравила экс-мужа с днем рождения
Украинская певица Слава Каминская поздравила своего бывшего мужа Эдгара Каминского с днем рождения очень оригинальным способом: она пожелала ему... побольше маленьких грудей.
Свое поздравление вместе с фото Эдгара Слава запостила в своем Instagram.
"Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения.
Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое чудесное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькие груди", - пожелала Каминская.
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)
Поклонники присоединились под фото к пожеланиям, а также оценили оригинальный, но уже привычный для них, юмор Славы.
- Здоровья, мира, благополучия, добра и любви вашему имениннику. Поздравлением улыбнули, супер
- Поздравление супер!
- Поздравление - огонь! Обожаю ваше чувство юмора
Напомним, Слава Каминская призналась, что скоро вынуждена будет сменить ПМЖ: работы становится все больше.