Більше маленьких грудей: Слава Камінська оригінально привітала екс-чоловіка з днем народження
Українська співачка Слава Камінська привітала свого колишнього чоловіка Едгара Камінського з днем народження дуже оригінальним способом: вона побажала йому... побільше маленьких грудей.
Своє привітання разом з фото Едгара Слава запостила у своєму Instagram.
"Тато, ми всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження.
Спасибі тобі за мудрість, терпіння і такеу чудовеу спадщину в особі наших двох. Будь здоровим, успішним і коханим. Нехай в цьому світі не закінчуються великі носи і маленькі груди", - побажала Камінська.
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)
Шанувальники приєдналися під фото до побажань, а також оцінили оригінальний, але вже звичний для них, гумор Слави.
- Здоров'я, миру, благополуччя, добра та любові вашому іменинника. Поздоровлення посміхнуло, супер
- Вітання супер!
- Привітання - вогонь! Обожнюю ваше почуття гумору
Нагадаємо, Слава Камінська призналась, що скоро змушена буде змінити ПМП: роботи стає все більше.