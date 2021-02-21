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Пора менять ПМЖ: Слава Каминская в стильной тунике и легинсах заинтриговала поклонников заявлением

Новина українською → Воскресенье 21 февраля 2021 12:07
Пора менять ПМЖ: Слава Каминская в стильной тунике и легинсах заинтриговала поклонников заявлением Слава Каминская (instagram.com/babaslavka/)
Автор: Lite

Слава Каминская собралась менять ПМЖ: певица призналась, что так много времени проводит в студии, творя новые хиты для своих фанатов, что задумалась о переезде.

В своем Instagram певица запостила снимок в стильном наряде.

Стильная черно-белая туника в морском стиле с поясом, легинсы, высокие сапоги, сверху - белый жакет - Слава запостила яркое селфи в зеркале и пустилась в размышления о переезде и о том, какой трек выпустить на этот раз.

"Мне кажется, я скоро перееду на студию на ПМЖ. С маленькой кушеточкой и скромной сумочкой спортивных костюмов. Какой трек ждете? Дадим по лирике или по танцам?", - спросила певица.

Пора менять ПМЖ: Слава Каминская в стильной тунике и легинсах заинтриговала поклонников заявлением

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

Судя по комментариям, большинство фанатов захотели танцев. Они признались, что ждут с нетерпением нового хита от любимой певицы.

Напомним, Слава Каминская взорвала сеть веселым фото со своей мамой и детьми, нереально похожа и слишком молодая!

Также пробуем повторить трендовый зимний лук от Каминской: такая модель дубленки - самая актуальная.

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