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Больше не тайна: Лилия Ребрик призналась, чем занимаются ведущие во время рекламы (видео)

Автор: Lite

Украинская ведущая Лилия Ребрик живет - как на ладони. Она щедро делится снимками своей семьи, традициями и секретами. А теперь она решила впустить фанатов еще и в закулисье своей профессиональной жизни.

Ярким роликом ведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Лилия ответила поклонникам на вечно волнующий всех вопрос: чем ведущие обычно занимаются в студии, когда на телевидении - перерыв на рекламу.

"Трохи залаштунків "Ранку з Україною". Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами. Ловіть порцію гарного настрою", - подписала свой пост Лилия.

Неизвестно, как там остальные ведущие, но Ребрик - веселится вместе со своим соведущим по программе Анатолием Анатоличем и другими коллегами: она жонглирует апельсинами, танцует, смеется и вообще - чем только ни занимается! Смотрите ролик.

Поклонники пришли в восторг от Лилиного "секрета", они засыпали ведущую комплиментами - и признались, что просыпаться вместе с Ребрик для них - лучшее утро:

  • Как вам удается быть такой всегда?
  • Обожнюю вас, ви така гарна!
  • Вы красивая и позитивная!
  • Какие вы классные, обожаю просыпаться с вами

Напомним, раньше Лилия Ребрик устроила горячие танцы с популярным телеведущим - дополняют друг друга.

А еще раньще Ребрик заставила Андрея Дикого ревновать: в обнимку с кумиром миллионов.

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Новости Украины Лилия РебрикведущаяАнатолий Анатолич
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