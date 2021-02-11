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Більше не таємниця: Лілія Ребрик зізналася, чим займаються ведучі під час реклами (відео)

Автор: Lite

Українська ведуча Лілія Ребрик живе - як на долоні. Вона щедро ділиться знімками своєї сім'ї, традиціями і секретами. А тепер вона вирішила пустити фанатів ще й за лаштунки свого професійного життя.

Яскравим роликом ведуча поділилася в своєму Instagram-акаунті.

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Лілія відповіла шанувальникам на одвічне питання: чим ведучі зазвичай займаються в студії, коли на телебаченні - перерва на рекламу.

"Трохи залаштунків "Ранку з Україною". Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами. Ловіть порцію гарного настрою", - підписала свій пост Лілія.

Невідомо, як там інші провідні, але Ребрик - веселиться разом зі своїм співведучим за програмою Анатолієм Анатолічем та іншими колегами: вона жонглює апельсинами, танцює, сміється і взагалі - чим тільки не займається! Дивіться ролик.

Шанувальники прийшли в захват від Лилиного "секрету", вони засипали її компліментами - і зізналися, що прокидатися разом з Ребрик для них - кращий ранок:

  • Як вам вдається бути такою завжди?
  • Обожнюю вас, ви така гарна!
  • Ви гарна і позитивна!
  • Які ви класні, обожнюю прокидатися з вами

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик влаштувала гарячі танці з популярним телеведучим - доповнюють один одного.

А ще раніше Ребрик змусила Андрія Дикого ревнувати: в обнімку з кумиром мільйонів.

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Новини України Лілія РебрикведущаяАнатолий Анатолич
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