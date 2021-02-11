Більше не таємниця: Лілія Ребрик зізналася, чим займаються ведучі під час реклами (відео)

Лілія відповіла шанувальникам на одвічне питання: чим ведучі зазвичай займаються в студії, коли на телебаченні - перерва на рекламу.

"Трохи залаштунків "Ранку з Україною". Одвічне питання: чим ведучі займаються під час реклами. Ловіть порцію гарного настрою", - підписала свій пост Лілія.

Невідомо, як там інші провідні, але Ребрик - веселиться разом зі своїм співведучим за програмою Анатолієм Анатолічем та іншими колегами: вона жонглює апельсинами, танцює, сміється і взагалі - чим тільки не займається! Дивіться ролик.

Шанувальники прийшли в захват від Лилиного "секрету", вони засипали її компліментами - і зізналися, що прокидатися разом з Ребрик для них - кращий ранок: