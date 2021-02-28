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Он был большой шутник: Потап рассказал, как помог пережить любимой жене утрату отца

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 16:17
Он был большой шутник: Потап рассказал, как помог пережить любимой жене утрату отца Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Lite

В январе в семье Насти Каменских произошло большое горе – из жизни ушел ее отец, Алексей Жмур. Певица очень горевала по близкому человеку, поддерживала овдовевшую маму Лидию Петровну. А для самой артистки опорой в этот период стал ее любимый муж Потап.

Рэпер рассказал о том, как они пережили невосполнимую потерю в интервью для "Светской жизни".

Потап признался, что вместе с Настей и ее мамой тчательно хранит в памяти светлый образ Алексея Иосифовича и они часто вспоминают его. К слову,Настя посвятила папе клип на песню "Почуття" - лирическая композиция очень нравилась Алексею Иосифовичу. Певица планировала презентовать премьеру ко Дню Влюбленных, но сделала это досрочно в связи с трагическими событиями, посвяив новинку папе.

"Он был очень большой шутник, и это мне очень нравилось. Он очень любил петь и мы с Настей, мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца", - признался Потап.

Таже рэпер рассказал о своих ощущениях во время совместной работы с Надей Мейхер –продюсер и певица снялись в фильме Юрия Горбунова "Скажене весілля 3". Потап признает, что экс-"ВИА Гра" очень привлекательная женщина, но междуними царили лишь рабочие и приятельские отношения. "Я же женат на Насте Каменских!" - подчеркнул рэпер.

Потап рассказал, как пережил потерю тестя

К слову, на премьеру Потап пришел в компании сына Андрея. Рэпер сообщил, что соскучился за выходами в свет, ведь из-за пандемии концерты и массовые мероприятия почти не проводят.

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