Он был большой шутник: Потап рассказал, как помог пережить любимой жене утрату отца

В январе в семье Насти Каменских произошло большое горе – из жизни ушел ее отец, Алексей Жмур. Певица очень горевала по близкому человеку, поддерживала овдовевшую маму Лидию Петровну. А для самой артистки опорой в этот период стал ее любимый муж Потап.

Рэпер рассказал о том, как они пережили невосполнимую потерю в интервью для " Светской жизни ".

Потап признался, что вместе с Настей и ее мамой тчательно хранит в памяти светлый образ Алексея Иосифовича и они часто вспоминают его. К слову,Настя посвятила папе клип на песню "Почуття" - лирическая композиция очень нравилась Алексею Иосифовичу. Певица планировала презентовать премьеру ко Дню Влюбленных, но сделала это досрочно в связи с трагическими событиями, посвяив новинку папе.

"Он был очень большой шутник, и это мне очень нравилось. Он очень любил петь и мы с Настей, мамой наливали по бокалу вина и пели любимые песни отца", - признался Потап.

Таже рэпер рассказал о своих ощущениях во время совместной работы с Надей Мейхер –продюсер и певица снялись в фильме Юрия Горбунова "Скажене весілля 3". Потап признает, что экс-"ВИА Гра" очень привлекательная женщина, но междуними царили лишь рабочие и приятельские отношения. "Я же женат на Насте Каменских!" - подчеркнул рэпер.

Потап рассказал, как пережил потерю тестя