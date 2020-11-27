Бомба: Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой в обтягивающем спортивном костюме

Анна Ризатдинова - прямиком из ролика Синди Кроуфорд

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник недавно признались, что у них любовь. Подробностями своих отношений пара пока не делится, но Анна рассказала, что свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

Пока Анна с Сергеем не часто появляются на публике, даже совместных фото в соцсетях не постят. Зато Анна активно дает советы по уходу за собой и не забывает радовать поклонников фото, демонстрируя шикарную фигуру.

Вот и на этот раз Анна запостила снимок, на котором она стоит в спортивном костюме а-ля 80-е. Как с видео Синди Кроуфорд, яркие кислотные цвета, повязка на голове, гетры, топ и латекс.

"Как вам такой образ для занятия спортом? Какая первая ассоциация с этим фото у вас возникла? У меня - фитнес-тренер 80-х", - сделала подпись Анна.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

"Воу-воу-воу", "Бомба", "Сатисфекшн", "Огонь", - посыпались комментарии на звезду.

Напомним, что Анна поделилась списком своих любимых книг, которые помогли не только достичь успеха, но и сконцентрироваться на том, чтобы его удержать.

"Когда я готовилась к Олимпийским играм, то искала информацию везде. У меня была куча вопросов: как настраиваться на соревнования? Как не бояться? И мне было интересно, как уже состоявшиеся в спорте люди работали перед соревнованиями, какие у них были мысли в голове. Делюсь с вами книгами, которые помогли мне во всем этом разобраться".