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Бомба! Леся Никитюк в необычных колготках похвасталась трендовым луком

Автор: Lite

Леся Никитюк недавно вернулась из Стамбула, где не только прошла полное обследование своего организма, а и успела отлично погулять по колоритному городу и пополнить свою коллекцию ярких фото. В Киеве звезда погрузилась в работу, не забывая радовать поклонников своими стильными образами.

Трендовый весенний лук в оригинальных колготках Леди Ле показала на своей странице в Instagram.

Никитюк позировала в белой рубашке-тунике, стильном пиджаке кофейного оттенка и коричневых мини-шортах. Особой изюминки образу придают колготки с принтом в виде ярко-красных губ, будто кто-то поцеловал звезду чуть выше колен. На ногах у ведущей - высокие резиновые сапоги цвета хаки.

Волосы Леся оставила распущенными, а также сделала нежный, но выразительный макияж.

"Мой образ сегодня", – лаконично подписала фотографии артистка.

Леся Никитюк восхитила стильным образом в "зацелованных" колготках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонникам наряд Никитюк пришелся по душе и они оставили ей много восторженных отзывов в комментариях.

  • яка красива
  • Тебе идут очень пиджаки
  • Бомба! Хочу такие колготки
  • Прекрасна як завжди
  • Ах эти губки
  • Ну ЛЭска ‘.... хороша чертовка
  • Гарно выглядаєте! А колготки підтягуються? Щоб як у пісні «чем выше любовь ..»?
  • Колготи круті, та коли мимоволі подивилась на фото то здалось, що коліна побила і кров
  • Вау, яка ти все ж таки неприродно гарна
  • Клас, оце так лук
  • Как всегда нереальная
  • Лесюнька ти найкраща і найкрасивіша

Напомним, Леся Никитюк после поездки в турецкую клинику сделала заявление о здоровье.

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