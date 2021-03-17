Бомба! Леся Нікітюк в незвичайних колготках похвалилася трендовим луком

Леся Нікітюк нещодавно повернулася зі Стамбула, де не тільки пройшла повне обстеження свого організму, а й встигла відмінно погуляти по колоритному місту і поповнити свою колекцію яскравих фото. У Києві зірка занурилася в роботу, не забуваючи радувати шанувальників своїми стильними образами.
Трендовий весняний лук в оригінальних колготках Леді Ле показала на своїй сторінці в Instagram.
Нікітюк позувала у білій сорочці-туніці, стильному піджаку кавового відтінку і коричневих міні-шортах. Особливої родзинки образу надають колготки з принтом у вигляді яскраво-червоних губ, ніби хтось поцілував зірку трохи вище колін. На ногах у ведучої - високі гумові чоботи кольору хакі.
Волосся Леся залишила розпущеним, а також зробила ніжний, але виразний макіяж.
"Мій образ сьогодні", – лаконічно підписала фотографії артистка.
Леся Нікітюк захопила стильним образом в "зацілованих" колготках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальникам наряд Нікітюк припав до душі і вони залишили їй багато захоплених відгуків у коментарях.
Нагадаємо, Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я.