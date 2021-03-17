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Бомба! Леся Нікітюк в незвичайних колготках похвалилася трендовим луком

Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно повернулася зі Стамбула, де не тільки пройшла повне обстеження свого організму, а й встигла відмінно погуляти по колоритному місту і поповнити свою колекцію яскравих фото. У Києві зірка занурилася в роботу, не забуваючи радувати шанувальників своїми стильними образами.

Трендовий весняний лук в оригінальних колготках Леді Ле показала на своїй сторінці в Instagram.

Нікітюк позувала у білій сорочці-туніці, стильному піджаку кавового відтінку і коричневих міні-шортах. Особливої родзинки образу надають колготки з принтом у вигляді яскраво-червоних губ, ніби хтось поцілував зірку трохи вище колін. На ногах у ведучої - високі гумові чоботи кольору хакі.

Волосся Леся залишила розпущеним, а також зробила ніжний, але виразний макіяж.

"Мій образ сьогодні", – лаконічно підписала фотографії артистка.

Леся Нікітюк захопила стильним образом в "зацілованих" колготках (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам наряд Нікітюк припав до душі і вони залишили їй багато захоплених відгуків у коментарях.

  • яка красива
  • Тобі йдуть дуже піджаки
  • Бомба! Хочу такі колготки
  • Прекрасна як завжди
  • Ах ці губки
  • Ну ЛЕска '.... хороша чертовка
  • Гарно выглядаєте! А колготки підтягуються? Щоб як у пісні «чим вище любов ..»?
  • Колготи круті, та коли мимоволі подивилась на фото то здалось, що коліна побила і кров
  • Вау, яка ти все ж таки неприродне гарна
  • Клас, оце так лук
  • Як завжди нереальна
  • Лесюнька ти найкраща і найкрасивіша

Нагадаємо, Леся Нікітюк після поїздки в турецьку клініку зробила заяву про здоров'я.

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Новини України Леся Нікітюкобраз
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