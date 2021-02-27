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Бомба: Юлия Санина в рваных джинсах засветила идеальный пресс и заинтриговала новостью - случится скоро

Автор: Lite

Финалистка "Танцев со звездами" певица Юлия Санина заинтриговала фанатов новым постом: кажется, музыканты приготовили для поклонников что-то особенное.

Новость о будущей премьере Санина запостила в своем Instagram.

Будущую премьеру Юлия проиллюстрировала горячим фото: она сидит на окне в небрежно завязанной узлом рубашке и рваных джинсах с цепочкой. Такой наряд демонстрирует идеальный пресс певицы. Фанаты просто взорвали секцию комментариев Саниной комплиментами:

  • Огонь, бомба
  • Красивая, Юля!
  • Обійми - то любов, про що б не йшла мова, Юль, надихаєш
  • Ніжна, мов наступаюча весна
  • Юлия, вы прекрасны

Но самое главное - в лаконичной подписи к фото Юлии поклонники увидели надежду услышать будущий хит музыкантов. Судя по всему, случится это совсем скоро:

"Обійми гарячі,

Слова - холодне золото.

Нам краще мовчати...

Soon", - написала Санина.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Напомним, Юлия Санина расказала, когда ждать концерта: ужасно соскучились по этой энергии, скорей бы весна.

Также читайте, почему Санина теперь путешествует без мужа: это больше не секрет - Юлия рассказала всю правду о "секретной поездке", увидите скоро!

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Новости Украины певецТанцы со звездамиЮлия Санина
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