Бомба: Юлия Санина в рваных джинсах засветила идеальный пресс и заинтриговала новостью - случится скоро

Будущую премьеру Юлия проиллюстрировала горячим фото: она сидит на окне в небрежно завязанной узлом рубашке и рваных джинсах с цепочкой. Такой наряд демонстрирует идеальный пресс певицы. Фанаты просто взорвали секцию комментариев Саниной комплиментами:

Огонь, бомба

Красивая, Юля!

Обійми - то любов, про що б не йшла мова, Юль, надихаєш

Ніжна, мов наступаюча весна

Юлия, вы прекрасны

Но самое главное - в лаконичной подписи к фото Юлии поклонники увидели надежду услышать будущий хит музыкантов. Судя по всему, случится это совсем скоро:

"Обійми гарячі,

Слова - холодне золото.

Нам краще мовчати...

Soon", - написала Санина.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)