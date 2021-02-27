Бомба: Юлія Саніна в рваних джинсах засвітила ідеальний прес і заінтригувала новиною - станеться скоро

Майбутню прем'єру Юлія проілюструвала гарячим фото: вона сидить на вікні в недбало зав'язаної вузлом сорочці і рваних джинсах з ланцюжком. Такий наряд демонструє ідеальний прес співачки. Фанати просто підірвали секцію коментарів Саніної компліментами:

Вогонь, бомба

Красива, Юля!

Обійми - то любов, про що б не йшла мова, Юль, надихаєш

Ніжна, мов наступаюча весна

Юлія, ви прекрасні

Але найголовніше - в лаконічній підписи до фото Юлії шанувальники побачили надію почути майбутній хіт музикантів. Судячи з усього, це станеться зовсім скоро:

"Обійми гарячі,

Слова - холодне золото.

Нам краще мовчати...

Soon", - написала Саніна.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)