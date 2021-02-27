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Бомба: Юлія Саніна в рваних джинсах засвітила ідеальний прес і заінтригувала новиною - станеться скоро

Автор: Lite

Фіналістка "Танців з зірками" співачка Юлія Саніна заінтригувала фанатів новим постом: здається, музиканти приготували для шанувальників щось особливе.

Новина про майбутню прем'єру Саніна запостила у своєму Instagram.

Майбутню прем'єру Юлія проілюструвала гарячим фото: вона сидить на вікні в недбало зав'язаної вузлом сорочці і рваних джинсах з ланцюжком. Такий наряд демонструє ідеальний прес співачки. Фанати просто підірвали секцію коментарів Саніної компліментами:

  • Вогонь, бомба
  • Красива, Юля!
  • Обійми - то любов, про що б не йшла мова, Юль, надихаєш
  • Ніжна, мов наступаюча весна
  • Юлія, ви прекрасні

Але найголовніше - в лаконічній підписи до фото Юлії шанувальники побачили надію почути майбутній хіт музикантів. Судячи з усього, це станеться зовсім скоро:

"Обійми гарячі,

Слова - холодне золото.

Нам краще мовчати...

Soon", - написала Саніна.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Нагадаємо, Юлія Саніна розповіла, коли чекати концерту: страшенно скучили за тою енергії, скоріше б весна.

Також читайте, чому Саніна тепер подорожує без чоловіка: це більше не секрет - Юлія розповіла всю правду про "секретну поїздку", побачите скоро!

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Новини України певецТанцы со звездамиЮлия Санина
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