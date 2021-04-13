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Бомбезно красивая! Леся Никитюк в пикантном купальнике вызвала ажиотаж в сети

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 14:58
Бомбезно красивая! Леся Никитюк в пикантном купальнике вызвала ажиотаж в сети Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк не так давно вернулась из жаркого Египта в Киев. Ведущая провела незабываемое время с друзьями на популярном курорте и теперь ностальгирует по релаксу на пляже. Кроме того, в телефоне звезды немало фото из прошлого отпуска, ведь она часто путешествует. Леди Ле решила подразнить юзеров и показала снимок в "голом" купальнике.

Леся опубликовала в Instagram горячий кадр на фоне пальм и лазурной океанической воды.

Длинноногая ведущая расположилась на пирсе и приняла выгодную позу перед объективом фотографа. Стройную фигуру телезвезда подчеркнула с помощью оригинального купальника телесного цвета с черными вставками. Ее волосы растрепал ветер, а глаза Леся спрятала за солнечными очками трендовой формы.

"Передивилась фотки з Мальдів.. побігла за Баунті", - с юмором констатировала Леся.

Бомбезно красивая! Леся Никитюк в пикантном купальнике вызвала ажиотаж в сети

Леся восхитила пикантным монокини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знаменитости не смогли проспустить в ленте горячее фото Леди Ле. "Позич ножки!" - обратились в длинноногой Лесе ее подруга Даша Астафьева.

  • Какой красивый купальник
  • Эксклюзивный купальник
  • Купальник – огонь
  • Как ты бомбезно красива
  • Какая Мавка! У Леси очень красивые формы
  • Купальник класс, как и ты!
  • Ты очаровательная
  • Красота в квадрате
  • Купальник - супер. А ты - королева

Напомним, что ранее Леся Никитюк в коротких шортах позировала в центре Киева с известной спортсменкой.

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