Бомбезно красивая! Леся Никитюк в пикантном купальнике вызвала ажиотаж в сети
Леся Никитюк не так давно вернулась из жаркого Египта в Киев. Ведущая провела незабываемое время с друзьями на популярном курорте и теперь ностальгирует по релаксу на пляже. Кроме того, в телефоне звезды немало фото из прошлого отпуска, ведь она часто путешествует. Леди Ле решила подразнить юзеров и показала снимок в "голом" купальнике.
Леся опубликовала в Instagram горячий кадр на фоне пальм и лазурной океанической воды.
Длинноногая ведущая расположилась на пирсе и приняла выгодную позу перед объективом фотографа. Стройную фигуру телезвезда подчеркнула с помощью оригинального купальника телесного цвета с черными вставками. Ее волосы растрепал ветер, а глаза Леся спрятала за солнечными очками трендовой формы.
"Передивилась фотки з Мальдів.. побігла за Баунті", - с юмором констатировала Леся.
Леся восхитила пикантным монокини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Знаменитости не смогли проспустить в ленте горячее фото Леди Ле. "Позич ножки!" - обратились в длинноногой Лесе ее подруга Даша Астафьева.
- Какой красивый купальник
- Эксклюзивный купальник
- Купальник – огонь
- Как ты бомбезно красива
- Какая Мавка! У Леси очень красивые формы
- Купальник класс, как и ты!
- Ты очаровательная
- Красота в квадрате
- Купальник - супер. А ты - королева
Напомним, что ранее Леся Никитюк в коротких шортах позировала в центре Киева с известной спортсменкой.