Без ботокса и пластики: топ-5 мировых звезд, которые предпочитают стареть естественно

46-летняя Дрю Бэрримор и 49-летняя Камерон Диаз на фото предстали с минимальной обработкой и без фильтров. Любимые всеми "Ангелы Чарли" остались такими же очаровательными, но возрастные изменения их все же коснулись. Камерон Диаз, которая предпочитает не делать инъекции красоты, не стала прятать морщинки и другие несовершенства кожи. Такая смелость вызвала у многих пользователей Instagram уважение. Но другие не стали щадить актрису за выбор "красивого старения", раскритиковав ее внешность в пух и прах.

Дрю Бэрримор и Камерон Диаз (фото: instagram.com/drewbarrymore)

В сети поднялась очередная волна разговоров о возрасте, принятии себя и праве женщины выглядеть, как она хочет. Многие знаменитости включились в обсуждение, высказав свое мнение насчет старения и способов его замедлить. Несмотря на большое количество поддержки со стороны поклонников, очевидным остается тот факт, что желание звезд не прибегать к уколам красоты, в обществе по-прежнему осуждается. Впрочем, как и тех, кто осуждает чрезмерное вмешательство во внешность.

Тем не менее, звезд, которые не боятся выглядеть "на свой возраст", по-прежнему хватает. Предлагаем вашему вниманию топ-5 знаменитостей, которые не прибегают к услугам пластических хирургов или делают это минимально. И своим примером доказывают, что сияющий и счастливый внешний вид порой важнее гладкой кожи.

Камерон Диаз

Актриса честно признается, что в молодости сделала ринопластику - к этому ей пришлось прибегнуть после перелома носа. Также она долгое время посещала косметолога и была поклонницей разнообразных процедур. Со временем актриса увлеклась изучением влияния на кожу разных факторов и даже написала книгу "Книга Долголетия: Наука старения, Биология силы и Привилегия времени". В ней она рассуждает, что старение - естественная вещь, которой люди по-прежнему боятся. И лучший способ совладать с ней - "не отрицать происходящее, а держать его под контролем", уверена Диаз.

Камерон Диаз любит себя такой, как она есть (фото: instagram.com/camerondiaz)

"Мы живем в обществе, которое провозгласило, что только молодость красива и ценна, и мы упустили из виду такие ценности, которые приходят с возрастом: мудрость, спокойствие, самобытность", - уверена Камерон.

Сара Джессика Паркер

56-летняя Сара Джессика Паркер и ее коллеги по сериалу "Секс в большом городе", которые были замечены на съемках продолжения популярного сериала, ранее вызвали похожую волну критики. Но, похоже, комментарии хейтеров перестали волновать звезду. В последнее время Сара стала появляться на публике с сединой и перестала ретушировать фото. По мнению специалистов, актриса и сейчас прибегает к услугам бьюти-специалистов, но делает это минимально.

Сара Джессика Паркер в компании коллег (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Энди Макдауэлл

Еще одна знаменитость, которая произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля своим сияющим внешним видом, несмотря на седину и "гусиные" лапки. 63-летняя актриса всегда была поклонницей здорового образа жизни, который и является ее главным секретом красоты. Сегодня она по-прежнему с удовольствием снимается для глянца и вдохновляет женщин в возрасте выглядеть достойно и роскошно без пластики.

Энди Макдауэлл по-прежнему красива (фото: instagram.com/andiemacdowell)

Шэрон Стоун

63-летняя Шэрон Стоун в своем Instagram любит демонстрировать фото из реальной жизни, а потому поклонники привыкли видеть голливудского секс-символа "без прикрас". Тем не менее, она легко становится главной звездой любого события, куда бы ни отправилась. По словам Шэрон, она не стремится выглядеть молодо любой ценой, потому что ценит свой возраст и любит себя в нем.

Шэрон Стоун не стремится быть "нестареющей красавицей" (фото: instagram.com/sharonstone)

"Я просто счастлива…, - сказала Шэрон в одном из интервью. - Идея о том, что молодость - единственное, что красиво или привлекательно, просто не соответствует действительности. Я не хочу быть "нестареющей красавицей", я хочу быть женщиной, которая старается выглядеть как можно лучше в моем возрасте".

Джоди Фостер

Очередная поклонница натуральной красоты, несмотря на явный хейт со стороны многих фанатов. Сегодня 58-летняя актриса может позволить себе появление на публике с сединой и минимальным макияжем, не скрывая появления возрастных изменений. Но и в более ранеем возрасте она придерживалась похожих взглядов, потому что хочет оставаться "верной себе".

Джоди Фостер и ее жена на красной дорожке (фото: Getty Images)

"Я не имею ничего против того, что кто-то делает пластическую операцию. Но я предпочитаю рассказывать окружающим о том, кем я являюсь и что собой представляю, а не показывать всем своим видом, что я стесняюсь самой себя", - вот мнение Фостер.