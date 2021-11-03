Я боялась, что это навсегда: Хейли Бибер рассказала о болезни мужа и семейных трудностях

"Я помню, как звонила маме несколько раз. Однажды мы были в Бруклине, и я позвонила ей, я плакала и говорила: "Я просто не могу этого сделать. Я никак не смогу сделать это, если так будет всегда". И я просто помню, что мама была так спокойна по телефону. Она сказала: "Это пройдет, и с тобой все будет в порядке, и он будет здоров, и мы тебя поддерживаем". И я действительно чувствую, что это нас очень поддерживало", - говорит Хейли, вспоминая депрессию мужа.

Первый год супружеской жизни был самым сложным (фото: instagram.com/haileybieber)

По словам девушки, после она была уверена - Джастин сможет вылечиться, нужно только подождать. Но это и было главной сложностью - ведь неизвестно, сколько времени бы ушло на это. Тем не менее, все сложилось хорошо. И сам певец уверен, что вылечила его именно Хейли - своей любовью и заботой.

Хейли Бибер буквально спасла мужа (фото: instagram.com/haileybieber)

Напомним, певец отправился лечиться в 2019-м году, всего через несколько месяцев после свадьбы.

"Я думаю, что у меня было много проблем с отторжением, с которыми мне приходилось бороться, но она была рядом со мной каждый день. И я просто наблюдал это снова, и снова, и снова. И я просто стал более защищенным и более уверенным в том, где мы были в наших отношениях", - поделился воспоминаниями и сам Джастин.