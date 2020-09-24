Боюсь, но все равно хочу: Влад Яма разоткровенничался о пополнении в семье

Известный хореограф и бессменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма - примерный семьянин. Он уже шесть лет счастлив в браке с любимой девушкой Лилианой, с которой воспитывает сыночка Леона.

Однако для полного счастья не хватает еще и дочери - об этом артист признался в интервью для программы "Кофе с перцем".

По словам хореографа, они с женой хотят пополнения в семье, хоть ему и страшно.

"Будет как будет, но хочется девочку. Я очень боюсь этого момента, но все равно хочу. Но Лиля, наверное, мечтает больше, чем я", – поделился Яма.

Влад отметил, что супруга уже сейчас думает, как будет покупать для дочери "какие-то там сумочки, резиночки, косметику".

Интересно, что в свое время танцовщик довольно долго не мог решиться жениться на своей возлюбленной. Лилиана и Влад познакомились в 2006 году в одном из ночных клубов, а свадьбу сыграли только 21 сентября 2014 года. На вопрос: “Почему столько лет он оттягивал свадьбу?”, Яма честно признался: “Потому что дурак”.

"Это моя огромная ошибка. Мне казалось, что у мачо, как меня называли в газетах и журналах, не может быть жены. А девушка – это нормально. Мне казалось, что когда у меня появится жена, то я сразу постарею и перестану быть достаточно интересным для женской аудитории. Но я очень ошибался”, - откровенно поведал Яма.

Влад Яма с женой Лилианой счастливы в браке шесть лет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Но время шло, и вскоре хореограф сделал следующий вывод.

"Вскоре я уже для себя понял, что мы 100% поженимся – но даже после этого я еще пару лет тянул”, - поделился Влад.

Чтобы сделать предложение Лилиане, он выбрал любимое число и один из запоминающихся дней в году.

"На Новый год, когда на часах было 12:12, я встал на колено и сделал предложение, – рассказал судья "Танцев со звездами". – А Лиля в тот момент жевала “Дрогобычскую” колбасу”.

Любимая девушка поначалу сказала, что подумает, и только через пару минут согласилась выйти замуж за Влада.

Напомним, Влад Яма высказался о романе с Натальей Могилевской - хореограф стал партнером певицы в проекте "Танцы со звездами" в 2006 и 2007 году, после чего снялся в клипе артистки "Этот танец". С тех пор слухи о романе между Владом и Натальей не утихают.