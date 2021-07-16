Брежнева и Могилевская: Луценко рассекретила звездных худеющих клиентов и высказалась о пластике

За помощью к фитнес-тренеру обращались такие знаменитости: Вера Брежнева, Наталья Могилевская, Дениэль Салем, Светлана Тарабарова, Эктор Хименес-Браво и телеведущая Юлия Бортник.

Самая большая сумма, котроую она получала за тренировку за час - 200 доллааров. Чаще всего клиенты просят фитнес-тренера помочь убрать бока.

Анита назвала звездных клиентов

Анита призналась, что у нее есть табу: она никогда не опубликует фото ню. Фитнес-тренер также призналась, что в отношених могла бы все простить, а также выказалась об измене. "Заканчивается романтика, совместные идеи и однин человек теряет для другого ценность", - охарактеризовала она это понятие.

В себе Аните не нравятся короткие волос – она мечтает отрастить локоны. Луценко призналась, при каких обстоятельствах решилась бы на пластику. "Наверное, если три ребенка и все очень-очень плохо", - отметила она. В 70 лет Анита бы хотела выглядеть как Мерил Стрип.