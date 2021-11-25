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Брови-ниточки и обычные губы: архивные фото сестер Кардашьян-Дженнер, на которых их не узнать

Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян и ее сестры любят повторять, что они стремятся стать лучшей версией себя всегда. В ход идут не только спорт и образ жизни, а и более радикальные меры, включая разнообразные бьюти-процедуры и услуги пластических хирургов. Поэтому, когда в сети попадаются фото девушек с юных лет, можно сразу не догадаться, кто перед вами.

Любуемся архивными фото сестер Кардашьян-Дженнер, где они предстают еще с обычными губами, тонкими бровями, без стробинга и с натуральным цветом волос.

Кортни Кардашьян, по мнению пользователей сети, поменялась меньше всех. Бизнесвумен сумела "сохранить лицо", даже прибегая к услугам специалистов. Ким также не стала кардинально менять образ, добавив губам больше объема, а нос сделав более тонким. То же самое можно сказать и про Кендалл и Хлое. А вот Кайли Дженнер поменялась больше всех. На снимках с тонкими губами будущую миллиардерш просто не узнать. Впрочем, судите сами.

Ким Кардашьян и ее сестры (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также смотрите, какое платье от Ким Кардашьян подойдет всем без исключения.

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Ким КардашьянКайли ДженнерКендалл ДженнерКортни Кардашьян