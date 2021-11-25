Брови-ниточки і звичайні губи: архівні фото сестер Кардашьян-Дженнер, на яких їх не впізнати

Автор: RBC.UA

Кім Кардашян і її сестри люблять повторювати, що вони прагнуть стати кращою версією себе увесь час. У хід йдуть не тільки спорт і спосіб життя, а й більш радикальні заходи, включаючи різноманітні б'юті-процедури і послуги пластичних хірургів. Тому, коли в мережі трапляються фото дівчат з юних років, можна відразу не здогадатися, хто перед вами.

Милуємося архівними фото сестер Кардашьян-Дженнер, де вони постають ще зі звичайними губами, тонкими бровами, без стробінгу і з натуральним кольором волосся.