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От брюнетки до блондинки: Кайли Дженнер показала сразу три трендовых образа в горячем видео

Автор: Lite

Звезда презентовала свою коллекцию

Кайли Дженнер показала очередное видео с промо своей коллекции косметики. В нем 23-летняя знаменитость примерила сразу несколько образов. На первом она предстала в парике: темные, коротко подстриженные волосы невероятно к лицу девушке. Но в следующие секунды она уже красуется с волосами, собранными на затылке в длинную косу. И напоследок бизнесвумен сделали гладкую укладку, выпрямив ее золотистые с недавних пор волосы и уложив их на прямой пробор. Таким образом, создатели ролика показали, что новая коллекция макияжа идеально подойдет для всех типажей.

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