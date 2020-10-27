От брюнетки до блондинки: Кайли Дженнер показала сразу три трендовых образа в горячем видео

Звезда презентовала свою коллекцию
Кайли Дженнер показала очередное видео с промо своей коллекции косметики. В нем 23-летняя знаменитость примерила сразу несколько образов. На первом она предстала в парике: темные, коротко подстриженные волосы невероятно к лицу девушке. Но в следующие секунды она уже красуется с волосами, собранными на затылке в длинную косу. И напоследок бизнесвумен сделали гладкую укладку, выпрямив ее золотистые с недавних пор волосы и уложив их на прямой пробор. Таким образом, создатели ролика показали, что новая коллекция макияжа идеально подойдет для всех типажей.